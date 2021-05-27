AK Parti'den 27 Mayıs mesajı: "Her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz"
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kaydetti:
"Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle #27Mayıs'ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz.
#27Mayıs darbesinin yıl dönümünde milletimizin gönlünden asla silinmeyecek bir sevgiye mazhar olan Şehid Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz."
- AK Parti'den 27 Mayıs mesajı: "Her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz"
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Bakan Koca duyurdu... Bir grubun daha aşılanmasına başlanıyor
- Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi
- Önemli gelişme... Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
- Başkan Erdoğan noktayı koydu