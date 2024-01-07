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07 Ocak 2024 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 16:28:00

AK Parti'de yerel seçim süreci başladı: 26 ilin adayları belli oldu

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Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 26 ilin Belediye Başkan adaylarını açıkladı. 26 ilin Belediye Başkan adayları belli oluyor. İşte il il Belediye Başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklanan adaylar şöyle:

İSTANBUL

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

BİTLİS

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay oldu.

KASTAMONU

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş oldu.

RİZE

AK Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin oldu.

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba oldu.

AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları oldu.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü oldu.

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz oldu.

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu oldu.

ARTVİN

AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe oldu.

BİNGÖL

AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan oldu.

SAMSUN

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan oldu.

MUĞLA

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın oldu.

ORDU

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.

AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu.

KOCAELİ

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın oldu.

AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen oldu.

AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş oldu.

BALIKESİR

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oldu.

AYDIN

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oldu.

SİNOP

AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu.

TOKAT

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu oldu.

YALOVA

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk oldu.

Etiketler : AK Parti Yerel seçim adaylar Belediye Başkan adayları
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