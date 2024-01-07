AK Parti'de yerel seçim süreci başladı: 26 ilin adayları belli oldu
Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 26 ilin Belediye Başkan adaylarını açıkladı. 26 ilin Belediye Başkan adayları belli oluyor. İşte il il Belediye Başkan adayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Açıklanan adaylar şöyle:
İSTANBUL
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
BİTLİS
AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay oldu.
KASTAMONU
AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş oldu.
RİZE
AK Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin oldu.AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba oldu.AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları oldu.AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü oldu.AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz oldu.AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu.AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu oldu.
ARTVİN
AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe oldu.
BİNGÖL
AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan oldu.
SAMSUN
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan oldu.
MUĞLA
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın oldu.
ORDUAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu.
KOCAELİ
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın oldu.AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen oldu.AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş oldu.
BALIKESİR
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oldu.
AYDIN
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oldu.
SİNOP
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu.
TOKATAK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu oldu.
YALOVA
AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk oldu.
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