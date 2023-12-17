Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından basın açıklaması yaptı.

Yerel seçimleri bütün seçimlerde olduğu gibi "demokrasi bayramı" gören bir siyasi hareket olduklarını belirten Çelik, millet iradesine başvurulmasını, milletin iradesiyle hem merkezi idarenin hem yerel yönetimlerin şekillenmesini, Türkiye'nin en büyük kazanımı olarak gördüklerini söyledi.

Çelik, genel seçimlerdeki büyük başarılarından sonra bütün teşkilatlarla birlikte yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bütün bu süreçlerde bir AK Parti geleneği olan, her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi hem vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede, hem vatandaşımızın iradesinin Türkiye'nin her tarafında sorulması hem de vatandaşımızın iradesini yansıtma bakımından Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olan teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz."

Bugünkü çalışmalarının İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve bütün ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıyı Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmişlerdir. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ortaya koyduğu irade şudur: 'Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En derin ve en kapsamlı istişareleri yaparak ortak aklı hep beraber üreteceğiz.' O yüzden arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan, tam olarak hür iradeleriyle ilçelerde ve büyük şehirlerde hangi adayı görmek istiyorlarsa mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde mevcut belediye başkanlarımızı değerlendirerek, belediye başkanlarımızın olmadığı yerde önerdikleri isimleri söyleyerek, mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerde yine varsa her bir teşkilat mensubumuzun bu çerçevede ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koymaları için alternatif isimler de dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin yansıtıldığı bir mekanizma güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Bu aslında bizim demokratik anlayışımızın en aşağıdan en yukarıya kadar siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımızın Türkiye'deki bütün demokratik hayata, bütün siyasi partilere örnek olacak bir modelidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik, bütün illerde teşkilat temayül yoklamalarının yapıldığını anımsatarak, "Bunun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'la birlikte 3 kademe ilçe başkanlarımızın katılımı, teşkilatımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımıyla birlikte arkadaşlarımıza 'hür iradelerini yansıtmaları' şeklinde bir çağrıda bulunarak, hepsinin görüşlerini, kapalı zarflarda ifade ettiği, kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri parti içinden ve parti dışından yazdıkları tam demokratik bir sürecin işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak, vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir." diye konuştu.

Siyasi partilerin kendi profesyonel gündemlerine kapanmamaları ve haklın gündemiyle meşgul olmaları gerektiğini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın bize her zaman verdiği talimat sürekli olarak seçimlere giderken de, seçimlerden sonra da iktidar süreçlerimizde, Türkiye'yi yönetirken de Türkiye'nin en büyük partisi ve ittifakı olarak sürekli olarak vatandaşımızın sesine kulak verme şeklindedir. İşte bütün bu mekanizmalar çok boyutlu bir şekilde bu iradenin ortak aklının tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saatlerce bu çalışmaların başında durduğunu ve iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesi bakımından hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Çelik, oylama bittikten ve kapalı zarflar teslim edildikten sonra Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının görüşlerini dinlediğini ifade etti.

Çelik, Ak Parti Genel Merkezinde yapılan çalışmaların bütün Türkiye'de oluşturulan çalışmaların bir özeti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın demokratik iradeyi yansıtma bakımından ne kadar yüksek bir hassasiyete ve ne kadar güçlü mekanizmalara sahip olduğunun bir işaretidir. Sadece bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız söz vermiştir, onların görüşlerini dinlemiştir. Seçime dönük olarak farklı ilçelerdeki değerlendirmelerini almıştır. Bütün bunlar kayda geçirilerek bizim seçim çalışmalarımız için bir pusula, bir yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in değerlerine ve demokrasinin bütün kılcal damarlarına kadar çalıştırılması iradesine sahip olarak hem adayların belirlenmesi hem de seçime gidilmesi sürecini bu şekilde yönetmektedir."

İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul teşkilatlarını dinlediklerini, notlarını aldıklarını ve çalışmaların bu şekilde devam edeceğini vurgulayan Çelik, ilk gün olduğu gibi bugün de milletin sesine kulak vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Teşkilatlarımız bizim için çok kıymetlidir. Ana kademedeki arkadaşlarımızla görüşlerini ifade ettiler. Özellikle gençlik kollarımızın ve kadın kollarımızın görüşlerini kapsamlı bir şekilde ifade etmesi ve 'Yeniden İstanbul' doğrultusunda heyecanlarını ortaya koymaları hepimizde büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Dolayısıyla bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Bundan sonra da bizzat sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın yönetiminde bu süreçler devam edecektir. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Teşkilatlarımıza hayırlı olsun."

Seçim takvimine ilişkin soruya ise Çelik, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiği gibi ifade ettiler. Bu çalışmalar aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızı ve adaylarımızı meydana çıkaracağız. Çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekun milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor."