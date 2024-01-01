VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosovalılar Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmeye başladı
Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Fransa'da havalimanının kontrol kulesine yıldırım çarptı, uçuşlar iptal edildi
Batan geminin kayıp personelleri 44 gündür aranıyor
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı
01 Ocak 2024 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 16:22:00

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yerel seçime hazırlık çalışmalarına hız veren AK Parti, kampanya sürecinde sahaya, "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek. Bu slogan, AK Parti'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için kampanya çalışmalarını hızlandırdı. Parti kadrolarının propaganda döneminde kullanacağı ana slogan ise belli oldu. AK Parti, "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla sahaya inecek.

Bu slogan AK Parti'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak. Kampanya, 'vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi' ilkesi çerçevesinde 'gerçek belediyecilik' markası üzerine inşa edilecek.

AK Parti, ocak ayının ilk yarısındaki iki tarih üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Propaganda sürecinin başlatılması ve adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımının 7 Ocak'ta yapılması durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanması bekleniyor. 15 Ocak'ta yapılması halinde ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programda kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. 15 Ocak tarihinin, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı gün olması sebebiyle sembolik önemi bulunuyor.

Etiketler : AKPartiSeçim Belediyecilik ADAY
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX