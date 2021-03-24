AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen MYK üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi.

Ömer Çelik, yeniden Parti Sözcüsü seçildi. AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.

Merkez Yürütme Kurulu'nda, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Çiğdem Karaaslan yer aldı.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINA KANDEMİR GETİRİLDİ

AK Parti Teşkilat Başkanlığına Erkan Kandemir, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Hayati Yazıcı getirildi.

MYK'da Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Partide, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek."

Naci Bostancı Grup Başkanı olarak görevine devam edecek

Çelik, "Naci Bostancı Grup Başkanı olarak görevine devam ediyor. Mahir Ünal, TBMM'de Grup Başkanvekili oldu, diğer Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş oldu. Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan Grup Başkanvekilimiz." diyte konuştu.

KABİNE REVİZYONU

Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.

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