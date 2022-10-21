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21 Ekim 2022 Cuma 17:23:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 17:23:00

AK Parti'de vefa buluşmaları başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de seçim mesaisi hızlanıyor. Bu kapsamda vefa buluşmaları planlandı. Daha önce partide görev yapan vekil, belediye başkanı ve teşkilat mensupları ile mevcut yöneticiler bir araya gelecek. Vefa buluşmalarında, AK Parti'nin bir dava partisi olduğu mesajı verilecek. Toplantı notları 2023 seçim çalışmaları için yol gösterici olacak.

AK Parti'de vefa buluşmaları başlıyor. Daha önce partide çalışan milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve teşkilat üyeleri ile seçim hazırlıkları konuşulacak.

2023 seçimlerine giderken AK Parti'de geçmişten bugüne siyaset yapan isimler belirli aralıklarla bir araya gelecek.

AK PARTİ'DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİYASET YAPAN İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımız' konseptiyle şehir buluşmaları yapılacak. Toplantılarda AK Parti'nin bir dava partisi olduğu vurgulanacak.

Buluşmalarda her kademeden AK Partili isimler yer alacak. Şu anda parti için çalışıyor olma şartı aranmayacak.

Daha önce kısa bir dönem için bile olsa, Ak Parti'de görev alan her isim toplantılara çağrılacak. Kırgın ve küskün olduğunu ifade eden isimler olursa sorunları dinlenecek, çözüm önerileri not edilecek.

İLK PLANDA 30 İLDE TOPLANTILAR YAPILACAK, ÖNERİLER RAPORLAŞTIRILACAK

Vefa Buluşmaları'nda AK Parti'nin 2023 seçimleri için planladığı çalışmalar konuşulacak, tavsiyeler dinlenecek. İllerde yapılacak toplantılarda ayrıca kentlerin sorunları da ele alınacak.

Vefa Buluşmaları'nın öncelikle 30 büyükşehirde yapılması, ardından kalan iller için çalışma takvimi hazırlanması planlanıyor. Hazırlanacak rapor ise seçim çalışmalarında yol gösterici olacak.

Etiketler : ak parti vefa buluşmaları 2023 seçim
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