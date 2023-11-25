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25 Kasım 2023 Cumartesi 15:40:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 15:40:00

AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katılacağı yoklama, yarın Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için şimdi sıra binlerce partilinin görüşünün alınmasında.

AK Parti'ye yaklaşık 6 bin aday adaylığı başvurusu yapıldı. 22 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından parti teşkilatı yoklama çalışmalarına yoğunlaştı. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları peyderpey kamuoyuna duyurulacak.

Etiketler : ak parti belediye başkan adayları temayül yoklaması
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