AK Parti'de seçim takvimi belli oldu

AK Parti'de seçim takvimi belli oldu

AK Parti'de belediye başkan aday adayları 9 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.

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