07 Kasım 2023 Salı 16:59:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 16:59:00
AK Parti'de seçim takvimi belli oldu
Kaynak: TRT Haber
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AK Parti'de belediye başkan aday adayları 9 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.
AK Parti'de belediye başkan aday adayları 9 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıntılar geliyor...
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