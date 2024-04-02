AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK toplantısı sona erdi

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. MYK toplantısında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor