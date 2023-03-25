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25 Mart 2023 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 11:23:00

AK Parti'de seçim kampanyası deprem hassasiyeti gözetilerek yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'nin seçim kampanyası ve beyannamesinde deprem hassasiyeti gözetilecek. Buna göre ramazan ayı boyunca miting planlanmazken, vatandaşla görüşmeler yüz yüze yapılacak. Seçim beyannamesinin de 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Seçimler yaklaşırken siyasi partilerde seçim çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda AK Parti, seçim beyannamesine son şeklini veriyor.

Genel Merkez'de düzenlenen toplantıda seçim kampanyası ve beyanname yeniden ele alındı.

GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Seçim kampanyası deprem hassasiyeti gözetilerek hazırlanıyor. Ramazan boyunca miting planlanmazken, açılışlarda bina önlerinde konuşmalar yapılacak, görüşmeler yüz yüze gerçekleşecek.

BEYANNAMENİN İLK VE EN ÖNEMLİ BAŞLIĞI DEPREM

Seçim beyannamesi de toplantıda görüşülen konular arasındaydı. Yeniden revize edilen beyannamenin ilk ve en önemli başlığıysa deprem. Öncelik deprem sonrası ortaya çıkan afet risklerinin ortadan kaldırılması olacak. AK Parti kurmayları bu çerçevede Deprem Acil Eylem Planını ele aldı.

EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR BEYANNAMEDE TEK TEK ANLATILACAK

Beyannamede en çok önem verilen başlıklardan biri de ekonomi. AK Parti'nin kurmayları ekonomi başlığı üzerinde çalışıyor. Ekonomide atılacak yeni adımlar beyannamede tek tek anlatılacak.

6 BİN 25 ADAY ADAYI MÜLAKATA TABİİ TUTULACAK

Öte yandan milletvekili aday listelerinin oluşturulmasına yönelik alt ve üst komisyon kuruldu. Alt komisyon 26 Mart'ta, üst komisyon 2 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. 6 bin 25 aday adayı mülakata tabi tutulduktan sonra, listelere son şekli verilecek. 9 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

11 NİSAN'DA BEYANNAME AÇIKLANACAK

Edinilen bilgiye göre; 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı ile beyanname açıklanacak.

Beyannamede, Türkiye Yüzyılı ile depremin yaralarının sarılmasına ilişkin atılacak adımlar öne çıkacak.

Etiketler : ak parti seçim 2023 seçim kampanyası deprem

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