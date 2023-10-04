04 Ekim 2023 Çarşamba 16:08:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:08:00
Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi! "Gelinen nokta vahimdir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
AK Parti kongreleri her zaman demokrasi şöleni olmuştur. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek.CHP liderinin "Gazi Meclis demiyorum" sözlerini kınıyoruz. (Kılıçdaroğlu) Terör örgütlerine söylemediklerini Meclis'e söyledi.(Aliyev'in İspanya'ya gitmeme kararı) Aliyev'in kararını son derece takdirle karşılıyoruz.Fransa, Ermenilerin bölgede işgalci olduğunu söyleyemiyor.Bizim terörle mücadelemiz kesin ilkelere, tavizsiz bir tutuma sahiptir. Terörle mücadele daha da katlanarak sürecek.(Fransa'da başörtü yasağı) Bu, bütün Fransız kadınlarına hakarettir. Kadınların kılık-kıyafetine karışılması faşizan bir tavırdır.
AK Parti kongreleri her zaman demokrasi şöleni olmuştur. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.İmamoğlu bu kadar zamandır belediye başkanlığı yapıyor ama hala Bodrum'un, İstanbul'un bir ilçesi olmadığını öğrenemedi. Sayın İmamoğlu, siz İstanbul'un ilçelerini gezin.
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