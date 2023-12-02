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02 Aralık 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 15:15:00

AK Parti'de "Ekonomi Söyleşileri" programı yapılacak

Kaynak: AA

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AK Parti milletvekilleri, Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Söyleşileri" programı kapsamında sahadaki izlenimlerini paylaşacak. Bu kapsamda oluşturulan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'de, milletvekillerinin seçim bölgelerinde 'ekonomi' başlığı altında yaptığı görüşmelerde not edilen talepler ile iş dünyasında

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığında hazırlanan program kapsamında ilk olarak gruplar halinde milletvekilleri, ardından sivil toplum kuruluşlarıyla "ekonomi" başlığı altında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bir taraftan büyüme ve istihdamın artırılması politikalarını sürdürürken, diğer yandan enflasyonla mücadeleye dönük çalışmalar yürüten AK Parti, bu politikaların toplumdaki yansımalarını, gerçekleştireceği "Ekonomi Söyleşileri" programıyla kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Program, AK Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde de yer alan enflasyonla mücadele konusunda daha anlaşılır, açık ve şeffaf bir iletişim stratejisi izlenmesi ve beklentilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik hedefler doğrultusunda gerçekleşecek.

EKONOMİ POLİTİKASININ YANSIMALARI DİNLENECEK

İlki 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek programda, AK Partili milletvekillerinin seçim bölgelerinde vatandaşlarla olan görüşmelerinde not ettikleri ekonomi alanındaki talepler ve ekonomi politikalarının yansımaları dinlenecek.

Ardından sivil toplum kuruluşlarının gerek merkez gerek illerdeki temsilcileri ve illerin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile istişare toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda ekonomi alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

HAZIRLANAN RAPORLAR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Toplantıların tamamlanmasının ardından hazırlanacak geniş kapsamlı bir raporla beklentiler ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan ekonomi söyleşi
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