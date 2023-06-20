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20 Haziran 2023 Salı 20:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 20:00:00

AK Parti'de devir-teslim

Kaynak: AA

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AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Ali Zengin, görevi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan devraldı.

Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Başkanlığının önemine işaret ederek, pek çok politikanın şekillendiği, önemli kanun çalışmalarının temasının yapıldığı bir başkanlık olduğunu söyledi.

İnsan hakları, demokrasi ve özgürlükler bağlamında bakıldığında, dünyada en önemli başlıkların ve gündemin merkezinde olan bir görevi devrettiğini ifade eden Usta, "2018'den itibaren yaptığımız çalışmaların hepsini birer çıktı halinde yeni gelen başkanımıza ışık tutması, yapılan çalışmalardan istifade etmesi için örnek olarak bırakıyoruz. İnşallah bundan sonrası için çok daha güzel başarıların, çok daha iyi işlerin yapılacağı bir başkanlık olacağından eminiz." diye konuştu.

Usta, 21 yıllık AK Parti iktidarı boyunca Türkiye ve uluslararası platformda yapılan pek çok çalışmada, insana insan olarak değer verilmesinin öncelendiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman işin özünde insanın olduğunu vurguladığını ifade etti.

Zengin de İnsan Hakları Başkanlığının önemine vurgu yaparak, Usta başkanlığında, özellikle temel haklar konusunda yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu aktaran Zengin, yapılan çalışmaları daha üst noktalara çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Usta ve Zengin, birbirlerine çiçek takdim etti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı.

Etiketler : ak parti mehmet ali zengin leyla şahin usta
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