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AK Parti'de büyük İstanbul buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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27 Kasım 2022 Pazar 16:59:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 16:59:00

AK Parti'de büyük İstanbul buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Galatasaray NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları değerli dava arkadaşlarım. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan, İstanbul'un 39 ilçesindeki her bir kardeşime selam gönderiyorum. Fatih'in yadigarı İstanbul'u yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul İl Teşkilatımız Türkiye Yüzyılı'na İstanbul hazır diyerek çalıştı. Tempomuzu artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada, İstanbul sandıklarında görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız.

"BİZ, KURU VAAT YAPMIYORUZ. İCRAAT, İCRAAT, İCRAAT"

Dün Konya'daydık. Konya bir muhteşemdi. Çarşamba günü Artvin'de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaptık. Orası da bambaşkaydı. Durmadan usanmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat, icraat...

Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'nin lokomotifliğini yürüteceğiz. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek, sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı rabbimizin bize yönelttiği ikazlarına uygun şekilde yöneticez.

"BİRİLERİ YUVARLAK MASADA DÖNE DURSUN, BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz sahayı emekle, akılla, fedakarlıkla ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Durmak yok! Yolumuza devam edeceğiz.

Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez.

Gayretleriyle partimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"AK PARTİ, MİLLETİN PARTİSİDİR"

AK Parti, milletin partisidir. Kurucusu da sahibi de, onu daha da güçlendirecek olanda bizzat milletimizdir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillerin misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız davaya en çok katkıyı vererek aktarabilirsek, ne mutlu bize...

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti canlı yayın
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