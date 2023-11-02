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02 Kasım 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 15:30:00

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan A takımına, çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Gözler, adaylık başvurularına çevrildi.

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları başladı. İlk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.

Seçim takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. MKYK toplantısında son şekli verilecek, düğmeye basılacak.

Edinilen bilgiye göre, adayların başvuruları için taslak hazırlandı. Resmi olarak tarihin duyurulması için MKYK toplantısı bekleniyor. Hazırlanan taslak 7 Kasım'da yapılacak toplantının gündeminde olacak.

MÜRACAATLAR ÇEVRİMİÇİ YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor. Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan yerel seçim
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