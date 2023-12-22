VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bölgede yeni bir kapı açıldı! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan kritik hamle
66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi
Kırgızistan, ülke bayrağında değişikliğe gidiyor
Bakan Göktaş, Elazığ'da
İftar atan İslam düşmanı cezaya çarptırıldı
Bakan Şimşek: TL varlıklara ciddi talep var
22 Aralık 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 16:15:00

AK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de, aday tanıtım toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı tarih olan 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor. Erdoğan, şubat ayında mitingler için meydanlara inecek.

AK Parti'nin yerel seçim kampanyası hazırlıklarında sona yaklaşılıyor. Aday belirleme çalışmalarının ardından miting maratonu başlayacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat ayında sahaya inecek, 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve mitingler düzenleyecek.

ADAYLAR İÇİN GÖZLER GELECEK HAFTADA

Belediye başkan adayları için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak. O toplantıda Erdoğan'ın, bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Aday tanıtım toplantısının ise 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor. 15 Ocak, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı tarih. Onun için sembolik bir anlama sahip. Seçim beyannamesinin de aynı gün kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

KAMPANYA 'İSTANBUL' ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

AK Parti, seçim kampanyasını 'İstanbul' üzerine inşa edecek. Kentsel dönüşüm de bu kampanyanın ana eksenini oluşturacak. Partinin seçim sloganlarının ise "Yeniden İstanbul", "Gerçek belediyecilik" ve "Sen ben yok, biz var" olması bekleniyor.

Etiketler : ak parti seçim erdoğan aday tanıtımı miting
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX