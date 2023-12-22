AK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor

AK Parti'nin yerel seçim kampanyası hazırlıklarında sona yaklaşılıyor. Aday belirleme çalışmalarının ardından miting maratonu başlayacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat ayında sahaya inecek, 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve mitingler düzenleyecek.

ADAYLAR İÇİN GÖZLER GELECEK HAFTADA

Belediye başkan adayları için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak. O toplantıda Erdoğan'ın, bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.



Aday tanıtım toplantısının ise 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor. 15 Ocak, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı tarih. Onun için sembolik bir anlama sahip. Seçim beyannamesinin de aynı gün kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

KAMPANYA 'İSTANBUL' ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

AK Parti, seçim kampanyasını 'İstanbul' üzerine inşa edecek. Kentsel dönüşüm de bu kampanyanın ana eksenini oluşturacak. Partinin seçim sloganlarının ise "Yeniden İstanbul", "Gerçek belediyecilik" ve "Sen ben yok, biz var" olması bekleniyor.

