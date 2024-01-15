VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü yükselişle tamamladı
İşgalci İsrail'e destek vermişti! Sagiv Jehezkel ülkeden ayrıldı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roket atıldı: 1 asker yaralı
AFAD, depremzedelere 77 milyar liranın üzerinde barınma ve nakdi yardım desteği ulaştırdı
Husi milisleri Marshall adaları bandıralı gemiyi vurdu
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
15 Ocak 2024 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 17:01:00

AK Parti'de aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta

ABONE OL

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'da ATO Congressium'da yapılacak.

AK Parti yerel seçim tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak.

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor.

Etiketler : aday tanıtımı Perşembe toplantısı AK Parti ankara
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX