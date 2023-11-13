AK Parti'de aday adaylığı başvurularında son gün 17 Kasım

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak.

İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

ADAYLIK İÇİN HALKTA KARŞILIĞI OLAN İSİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK



Özellikle ilçe belediyelerinde adaylar belirlenirken; tevazu, halkın içindeki karşılığı, yönetim ve liderlik gibi kriterler öncelikli. Seçmen bölgesine yönelik proje üretimi ve vaatler de adayların belirlenmesinde önemli kriterler arasında. Her dönem olduğu gibi halkta karşılığı olan sevilen isimler ön planda olacak.

Aday adaylarının parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulundurulacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 17 KASIM



AK Parti, 17 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından 19 Kasım'da temayül yoklaması yapacak.