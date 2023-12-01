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01 Aralık 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 16:00:00

AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket süreci başladı. Anketlerden çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, temayül yoklamaları tamamlanırken, aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçildi.

Titizlikle yürütülen çalışmalarda gözler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere adayların kimler olacağında. Temayül yoklamalarının ardından anket süreci başladı. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimleri için anket yapılacak.

Yapılan anketler, aday isimlerini belirlemede önemli bir gösterge olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılarak seçmen profili üzerinden adaylar önerilecek.

Nüfus yoğunluğuna göre aday adayı ismi sunulacak. Ankette, nüfusu az olan belediyeler için iki, nüfus yoğunluğu fazla olan belediyeler için en fazla dört aday adayın ismi yer alacak.

Çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan başkanlığında önümüzdeki günlerde toplanacak aday tespit komisyonunda değerlendirilecek. Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlıyor.

Etiketler : ak parti aday anket yerel seçim
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