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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:18:00

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine getirilen Yusuf Ziya Yılmaz, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a devretti.

Özhaseki, devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanan Samsun Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini devrettik. Yıllarca birlikte çalışmış olduğum kıymetli yol arkadaşım Yusuf Ziya Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : ak parti mehmet özhaseki devir teslim
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