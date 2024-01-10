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AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak
10 Ocak 2024 Çarşamba 22:17:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 22:17:00

AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

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AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonu doğru kamuoyuyla paylaşılacak.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'taki yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'daki programla duyuracak.

Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti'de, yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı ayrı bir programın yapılması da planlanıyor.

Etiketler : AKP_seçim_beyannamesi yerel_seçim kamuoyu_paylaşımı
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