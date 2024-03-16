AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.
"YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL" MİTİNGİ— 24 TV (@yirmidorttv) March 16, 2024
31 Mart yerel seçimi öncesinde AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için detaylar netleşti. 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine milyonlara seslenecek. pic.twitter.com/uKjcQcHMQg
Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."
Kabaktepe, paylaşımında mitingin 24 Mart Pazar günü 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı bilgisine de yer verdi.
'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 15, 2024
Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz. @murat_kurum... pic.twitter.com/zWOtLlw6IW
- Başkan Erdoğan, Erzurum'da mitingde halka sesleniyor
- İmamoğlu'nun kasasıyla ilgili yeni detay! Kaz Dağları'nda arsa almışlar
- Çanakkale'de 18 Mart'a özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı
- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi
- YSK, seçimlerde görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasını inceliyor
- Türkiye'nin Gazze teklifi ve tarihi anlaşma CHP'yi rahatsız etti! ''Orada ne işimiz var?''