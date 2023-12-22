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22 Aralık 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 16:30:00

AK Parti ve MHP bugün bir araya geliyor

Kaynak: TRT Haber

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31 Mart 2024'te yapılacak mahalli seçimlere yönelik Cumhur İttifakı üyelerinden AK Parti ve MHP, 13. kez bir araya gelecek. AK Parti ve MHP heyetleri bugün yapılacak toplantıda ortak adayları görüşecek.

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai devam ediyor. Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

HANGİ İLLERDE İTTİFAK YAPILACAK?

Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu... AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi. Heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşecek.

Çalışmaya son şekli ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.

Etiketler : cumhur ittifakı ortak aday AK PARTİ MHP
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