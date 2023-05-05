AK Parti, "Türkiye Sana Emanet" adlı reklam filmi hazırladı
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Türkiye Sana Emanet" başlıklı reklam filmi hazırladı.
İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan reklam filmini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"Bir değeri, gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almak emanettir" ana fikriyle hazırlanan filmde, Türkiye'nin değerleri yansıtıldı.
Reklam filminde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Filmin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen "Türkiye Sana Emanet" mesajına yer verildi.
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