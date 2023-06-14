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AK Parti, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi
14 Haziran 2023 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 12:01:00

AK Parti, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi

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AK Parti grubu, Meclis Başkanlık Divanı ve komisyon üyelerini belirlemek için basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda Meclis Başkan Vekilliğine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ getirildi.

Basına kapalı grup toplantısında AK Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri de belirlendi.

İdare amirliğine; İbrahim Eyüpoğlu, Hasan Turan ve Alpay Özalan getirildi.

Milletvekili olan eski bakanlardan üçü hariç tümü komisyonlarda görev aldı.

Eski bakanlardan Süleyman Soylu İçişleri, Hulusi Akar Milli Savunma, Fuat Oktay da Dışişleri Komisyonu'nda çalışacak.

Etiketler : ak parti meclis başkan vekili bekir bozdağ
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