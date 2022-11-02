AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması

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02 Kasım 2022 Çarşamba 17:31:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 17:31:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması: Dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya diplomasinin tıkandığı ve çözüm arayışlarının kilitlendiği noktada bir kere daha siyasi ve diplomatik çözüm üreten bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Tahıl anlaşmasının, Rusya tarafından askıya alınmasından sonra dünyanın açlık kriziyle karşı karşıya kalacağının yeniden konuşulmaya başlandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinden sonra, bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır.
Etiketler : ak parti ömer çelik recep tayyip erdoğn tahıl koridoru rusya
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