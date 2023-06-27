Reuters'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan masa başı operasyonuna AK Parti'den çok sert tepki: Siyasi amaçlı bir kara propaganda
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı medyasının Başkan Erdoğan'a yönelik kirli saldırılarının yeni bir örneğini sergileyen Reuters'a çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, "Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberine tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, "Başkan Erdoğan ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Başkan Erdoğan ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz
Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.
Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.
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- AK Parti'den Reuters'a sert tepki: Siyasi amaçlı bir kara propaganda