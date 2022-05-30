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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:22:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:22:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

KADIN CİNAYETLERİ

İçimizde kanayan bir yara. Kadın cinayetleri konusu gündemden düşmüyor. Beril Varol'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya hazırız. Hep beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri'ne selam gönderiyorum. Annelerin çocuklarını kurtarmak için verdiği mücadele, vicdan nöbeti olarak 1000.günü geçmiş durumda. Buradaki mesele terör örgütlerinin yok edilmesidir. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi harekatlar gerçekleştirilecektir.

TEKNOFEST

Sayın cumhurbaşkanımızla birlikte Azerbaycan'da TEKNOFEST'e katıldık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu bir zihniyet devrimi. Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar hocamızın ifadeleri son derece kıymetlidir. Her iki ülkenin geleceğe imza atacak bir etkinlikte buluşması, kendi alanında bir ilk olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinmek isterim. Ülkeden kaçacağını söylemesi sorumsuzluk olmuştur. Hiçbir zaman bir muhalefet genel başkanının çıkıp devlet başkanını yabancıların diliyle etiketlemesi ortaya çıkmamıştır.

Etiketler : AK Parti çelik MYK toplantısı
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