Ömer Çelik'ten İsrail ve ABD'ye net uyarı: Kaçınılmaz olur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



Dünyanın konuştuğu tek bir konu var o da İran ve İsrail arasındaki gerilim. Netanyahu ve ekibinin bir katliam siyaseti takip etmesiyle birlikte bölgede tansiyonun daha da yükseleceğini ifade etmiştik. Netanyahu bölgesel bir savaş çıksın ve buna ABD de dahil olsun gibi tehlikeli bir senaryo peşindedir. Soykırım siyaseti 40 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. İran ile çıka bu tansiyon Netanyahu ve ekibini daha da cesaretlendirdi.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (@omerrcelik): Netanyahu ve ekibi bir bölgesel savaş çıksın ve adeta bu savaşa ABD'de dahil olsun diye maalesef son derece riskli bir senaryonun peşinde koşmaktadır. pic.twitter.com/njgNBlhdq0 — 24 TV (@yirmidorttv) April 17, 2024

Buradaki olumsuz koşullar dünyanın gözü önünde devam ediyor. İran'la aralarında çıkan tansiyonla birlikte bir kere daha Netanyahu hükümetini teşvik edecek şekilde tabloyla karşı karşıya kaldık. İsrail doğrudan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni vurdu. Bu saldırıda da İranlı görevliler hayatını kaybetti. Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine başka bir ülke tarafından saldırıldığında bütün dünyanın ayağa kalkması tablosu ortaya çıkar. Fakat saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı.

İran'ın cevabi saldırısına dünyadan kınama geldi. ABD ambargo ve kısıtlama ortaya koyacağını söyledi. Peki İsrail'e dönük bu tepkiler gündeme gelmiyor. Müeyyideler adaletli ve eşit bir şekilde uygulanmıyor. Sorunun temeli, özü bundan ibarettir. Bütün bu gelişmelerin Filistin'deki esas meseleyi unutturmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Muhakkak ateşkes sağlanmalı ve iki devletli çözüme en güçlü şekilde gidilmelidir.

Saldıran devlet İsrail olunca ve diplomatik temsilciliği sahip olan devlet İran olunca ikiyüzlü bir şekilde herkes suskun kaldı.

#CANLI AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK (@OMERRCELİK): SALDIRAN DEVLET İSRAİL OLUNCA VE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİĞİ SAHİP OLAN DEVLET İRAN OLUNCA İKİYÜZLÜ BİR ŞEKİLDE HERKES SUSKUN KALDI. PİC.TWİTTER.COM/3VQDDGTLUG &MDASH; 24 TV (@YİRMİDORTTV) APRİL 17, 2024

Daha partimiz kurulmadan önce sayın Cumhurbaşkanımızla ABD'ye ziyaret yapmıştık. Ben o ziyarette yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 'Hamas terör örgütü değil direniş örgütüdür' dedi. Hamas'la ilgili ortaya koyduğu prensiplerinden bir adım geri şaşmamıştır. Elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Bunu hem milli siyaset meselesi olarak görüyoruz. Filistin meselesi bize sıradan bir dış politika konusu değildir. Milli siyasetimizin bir parçasıdır.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (@omerrcelik): Filistinli kardeşlerimize yönelik her türlü ithamın karşısında olmak ve onlara her türlü desteği vermek şeklindeki siyasetimiz sonuna kadar devam edecektir. pic.twitter.com/91pWZbhTQN — 24 TV (@yirmidorttv) April 17, 2024

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur.

YUNANİSTAN'IN EGE DENİZİ'NDEKİ PROVOKATİF EYLEMLERİ

Son zamanlarda Yunanistan'la aramızda normalleşme süreci yaşanıyordu. Bütün normalleşme çabaları güzel bir şekilde devam ederken bir sıkıntılı adım söz konusu. Yunanistan bir okyanuslar konferansı düzenliyor. Ege ve İon denizinde iki bölgeyi deniz parkı olarak ilan etmeye dönük yaklaşım sergiliyor. Bu normalleşme sürecini sabote eden, tek taraflı deniz parkı ilan etmesini tek taraflı ihlal olarak değerlendiriyoruz. Deniz parkı ilan etme yaklaşımlara Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ifade ediyoruz. Umarız sağduyulu davranırlar. Bugün gelinen noktada kuşkusuz bölgenin daha fazla tansiyona, şiddete tahammülü yoktur. İsrail'e ne kadar dozda, ne şekilde misilleme yapacağı konusunda akıl verenler, bunlar gelişmiş demokrasi ve ekonomilerdir. İsrail'e bu saldırgan tutumundan vazgeçmesini ifade etmeleri gerekmektedir.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (@omerrcelik): Yunanistan Ege ve İyon Denizi'ndeki "Deniz Parkı" ilanı, süreci baltalayan hamleler oldu. Yunanistan'ın bu tek taraflı ilanını kabul etmeyeceğiz. Atina her türlü istismardan kaçınmalı. pic.twitter.com/E5FIlGeHnd — 24 TV (@yirmidorttv) April 17, 2024

BAKAN ŞİMŞEK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN MANİPÜLASYONLAR

Ekonomik programımızı yürüten bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz.

İSRAİL'E YÖNELİK TİCARİ YAPTIRIMLAR

7 Haziran'dan itibaren kamudan herhangi bir şekilde İsrail'e destek olma anlamına gelebilecek herhangi tasarrufta bulunulmamıştır. Özel sektörün konularında, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 54 birimde kısıtlama tamamen kontrol altına alınmıştır. 'Savaş yakıtı buradan' gidiyor sözleri spekülatiftir. Filistin davası milli siyasetimizin parçasıdır. Bırakın destek olmayı İsrail'in Netanyahu hükümetinin eylemlerinin karşısındaki tutumumuzu devam ettiriyoruz. Yeni konular gündeme gelirse, yeni meseleler olursa bu kısıtlamaları icra etmekten, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Bu sorulan sorular çerçevesinde herhangi ticarete müsaade edilmemektedir.