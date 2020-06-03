AK Parti Sözcüsü Çelik net konuştu: Hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili, "Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız." diyen Çelik, 'Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE PROVOKASYON MEVSİMİ KAPALIDIR"

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır." diyen Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir." dedi.

Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığının ahlaksızlık olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir."

"FORMÜLÜMÜZ ÖNCE TOPARLANMA, SONRA ATILIM"

Çelik, dört yeni finansman paketinin açıklandığını ifade ederek, "Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Provokasyonlar hakkında) Türkiye’de provokasyon mevsimi kapalıdır. Geçmişte bunlarla çok sonuç alınmıştı, adrese teslim uygulamalardı. Maşaları değişir, arkalarındaki zihniyet değişmez. Bu provokasyonlara hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Türkiye’de herkes birinci sınıf vatandaştır.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok kapsamlı bir teşkilat başkanlığı gündemi sözkonusuydu. Kovid tedbirleri bağlamında kongrelerimizi yapamamıştık. Kovid süreci içerisinde yaptığımız faaliyetler, sahada yaptığı faaliyetler, vatandaşımızla kurulan iletişim konusunda kapsamlı bir değerlendirme teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından sunulmuştur. Medya Tanıtım Başkanlığımızın bir sunumu sözkonusu olacak. Bu dönemde ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerle ilgili.

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri MYK'mız değerlendirmeye almıştır. Dünyanın gündemi ABD'de 'nefes alamıyorum' protestolarına odaklanmış durumda. Burada bizim görüşümüzü eksik yansıtan birtakım değerlendirmeler görüyoruz. Biz uzun süredir orada İslamofobik ve ırkçı şiddet konusunda kaygılarımızı aktarıp bilgi veriyoruz. ABD'de bunun yükselişiyle ilgili takiplerimiz var. Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, bir insan suçlu olduğu için değil, ona siyahi ya da İspanik olduğu için bir tablo sözkonusuydu.

Kişi etkisiz hale getirildiği halde 'nefes alamıyorum' diye bağırdığı halde ölene kadar baskı ve şiddet uygulanıyor. Bu 'nefes alamıyorum' sloganı insani hayat, eşitlik, adalet, özgürlük için nefes alamıyorum sloganına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Amerikan halkına başsağlığı dileklerini ilettiler. Bizim anlayışımız her türlü din, dil, renk, ırk ayrımı karşısında olmaktır.

Dolayısıyla bu tepkileri gelecek açısından sağlıklı buluyoruz. Batı dünyası, batı ittifakı tehdidi dışarıdan bekliyordu. Çin ve Rusya gibi ülkelerin altı çiziliyordu. Ama tehdit içeriden ırkçılar tarafından yükseltiliyor. Irkçı yükselişle yüzleşme konusunda geri durulduğu gibi tam tersine siyasi olarak istismar etmek arkasına yabancı ve İslam düşmanlığını alarak büyümesine yol açtı.

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