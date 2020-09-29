29 Eylül 2020 Salı 18:19:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 18:22:00
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayın için tıklayınız...
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