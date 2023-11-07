AK Partili Çelik'ten BM'ye tepki: Sürecin gidişatına müdahil değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Bizim açımızdan seçim dönemi çalışmaları ve takvimi resmen başlamıştır.Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği eylemler, doğrudan soykırım kapsamına giren bir yaklaşımdır. Savaş suçu işleyerek, kadınları-çocukları hedef alarak, katliam siyasetini yürütüyorlar.

İki devletli çözüm hayata geçmeden, sürekli olarak insanların vahşi bir şekilde öldürüldüğü bu saldırıların sona ermeyeceğini görüyoruz.

32 gündür Gazze Şeridini yoğun bir bombardıman altında tutuyorlar. Hamas ile mücadele ettiklerini söylerken, doğrudan savaş suçu işleyerek kadınları, çocukları hedef alarak bu katliam siyasetini yürütüyorlar

Netanyahu'nun yaptığı şey sadece katliam siyasetini örtbas etmekten ibarettir. Netanyahu ve ABD'deki benzerleri, meseleyi bir Hilal-Haç savaşına çevirmek gibi bütün dünyayı ateşe atacak bir sorumsuzlukla hareket ediyor.

İki devletli çözüm hayata geçmeden, sürekli olarak insanların vahşi bir şekilde öldürüldüğü bu saldırıların sona ermeyeceğini görüyoruz.

Türkiye olarak Gazze halkına sahip çıkan bütün sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı ifade etmek isteriz. 121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı ya

Netanyahu'nun yaptığı şey sadece katliam siyasetini örtbas etmekten ibarettir.

İsrail, Filistinlileri yok sayarak bölgeye hakim olmanın peşindedir. Maalesef bu iki yüzlü dilin hala kullanıldığını görüyoruz.

Nazilerin yaptığını şu anda Netenyahu hükümeti yapıyor. Netenyahu hükümetinin yaptığı Nazilerin yaptığı ile aynı şeydir. Dünya buna bir dur demelidir.

Gazze'ye günlük en az 500 tırlık yardım girmesi gerekir. Fakat 32 günde toplam 450 tır yardım girmiştir. Türkiye bütün imkanlarıyla, her türlü desteği vermeye hazırdır ama İsrail bunu engellemektedir.

Şu anda Netenyahu'nun zihniyetinin, DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yoktur.

Detaylar geliyor...