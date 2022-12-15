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15 Aralık 2022 Perşembe 17:47:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 17:47:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Linç kampanyalarına asla geçit vermeyiz

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'na yönelik kararın ardından muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef almasına tepki göstererek, "AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'na yönelik kararın ardından muhalefetin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi hedef almasına sert tepki gösterdi.

Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz!" dedi.

"TAM BİR İSTİSMAR SİYASETİ"

Yargı kararlarını eleştirmenin siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkı olduğunu kaydeden Çelik, "Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadıkları linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan Çelik, AK Parti'yi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülkedeki bozuk demokratik sicilinin ortada olduğunu söyledi.

"BİZ MİLLET İRADESİNDEN BAŞKA SİYASİ GÜÇ TANIMAYANLARIN PARTİSİYİZ"

Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz

Çelik, "Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6'lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz... Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!" dedi.

"AK PARTİ MİLLET İRADESİNE KOŞULSUZ BAĞLILIĞIN PARTİSİDİR!"

AK Parti'nin siyaset meydanlarının partisi olduğunu ifade eden Çelik, "AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!" diye konuştu.

Etiketler : ak parti ömer çelik ekrem imamoğlu
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