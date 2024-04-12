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"İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz"
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12 Nisan 2024 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 15:08:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına ilişkin şunları kaydetti;

Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz.

İsrail'in saldırısında TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı
Etiketler : ömer çelik israil basın mensupları nusayrat mülteci kampı trt arapça bomba
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