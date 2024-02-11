Acı haberi Ömer Çelik verdi

Ömer Çelik acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çelik, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.

Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun.

İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.



Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.



Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.



Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2024

KABAKTEPE'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatını kaybeden Baltacı için taziye mesajı paylaştı.

Kabaktepe mesajında şu açıklamalara yer verdi:

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız.

Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız.



Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum.... — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 10, 2024

BAKAN KOCA'DAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış,... — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024

MURAT KURUM'DAN TAZİYE MESAJI

Murat Kurum, Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin paylaştığı taziye mesajında "Dava arkadaşımız, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilâtımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" sözlerine yer verdi.