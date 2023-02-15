AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

"Kaybettiklerimizin acısını uzun yıllar yaşayacağız"

"Biz deprem bölgesinde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların içine girmedik. Girmeyeceğiz. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak"

"Hatay'da baraj yıkıldı" haberi en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisiydi. Bu konularla ilgili hukuki süreçlere de devam edeceğiz"

"Depremzede tüm çocuklar devletimizin koruması altındadır"

DEPREM YARDIMLARI

"10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor"

"Ağır hasarlı binalar yıkılacak"

"Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler."