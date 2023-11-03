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03 Kasım 2023 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 14:08:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ettiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana kesintisiz sürdürdüğü iktidarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 3 Kasım 2002'de yepyeni bir dönemin açıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve kalkınma yoluyla ülkemizin hak ettiği nice siyasi değişimlere ve eser siyasetlerine imza atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarımız, milletimize verdiğimiz her sözü tuttu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz."

Etiketler : ak parti ömer çelik türkiye yüzyılı recep tayyip erdoğan
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