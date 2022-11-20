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20 Kasım 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 09:30:00

AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir

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Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz." dedi.

Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı
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