AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor.

Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanımızın dış politika ile ilgili en önemli gündem maddesi Gazze'dir

AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek bir sorun yoktur. İş birliğimiz devam ediyor