AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor ama her türlü desteği verecek. Bugünkü görüşme çerçevesi aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikalarına katkı sağlamaya hazırım dediği bir görüşme."

"Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet beyin AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil."

"Yeniden Refah Partisi görüşmemiz olumlu ilerlediğini söylemiştim. Daha sonra çeşitli sebeplerle kendileri katılmama kararı aldı. Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden herkesle görüşmelerimiz sürüyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden bütün siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor."

"Olağanüstü bir durum, sürpriz yok her şey olağan akışı içerisinde. Mekanizmalarımız, kurallarımız belli her şey zamanlı bir şekilde devam ediyor."