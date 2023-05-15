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AK Parti Sözcüsü Çelik: İrade sandığa yansıdı
15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:44:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:44:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: İrade sandığa yansıdı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik; "Türkiye güvenli bir şekilde sandığa gitti, irade sandığa yansıdı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ömer Çelik'in, açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün seçimlerin ikinci turu ile ilgili değerlendirmemizi kapsamlı bir şekilde yaptık. Önümüzdeki dönemde yine milletimizin huzurunda aynı siyasi değerlerle, aynı demokratik tecrübeye sahip olarak kampanyamızı yürüteceğiz. Sonuç olarak da siyasi irade net bir şekilde sonucu tayin edecek.

Bütün bu dönem içinde bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inançları, demokratik değerleri koruma konusundaki hassasiyetleri bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş ve Türkiye gıbta ile bakılan bir ülke olmuştur.

Türkiye güvenli bir şekilde sandığa gitti, irade sandığa yansıdı. Yüzde 90'a varan katılım demokrasimizin kökleştiğini göstermiştir.

CHP genel merkezi seçimlere ilişkin manipülatif açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız açık ara önde olmasına rağmen sonucu bekledik

Cumhur İttifakı ve AK Parti Meclis'te çoğunluğu elde etti. Yine milletimizin önüne çıkacağız ve destek talep edeceğiz. 28 Mayıs'ta siyasi irade net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : ömer çelik seçim 2023 türkiye ak parti
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