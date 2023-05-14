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14 Mayıs 2023 Pazar 20:18:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 20:18:00

Ömer Çelik: Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. CHP sözcüsünün ve belediye başkanlarının bu telaşı nedir?' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Her türlü tedbirin aldığı süreci geçirerek oy verme süreci başladı. Oy verme işlemi güven içerisinde gerçekleşti. Dünya demokrasi tarihine girecek bir katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin her bir ferdinin sabah erken saatlerde sandıklara gitmesi kıvanç kaynağıdır.

Demokratik mücadelenin nasıl verileceğini gösterdik. Siyasette sandık namustur. İşleyen demokrasi sayesinde işleyen Türkiye çerçevesinde yol yürümemiz önemlidir. Bir de çağır yapıyoruz sandıkların başında beklenmesi ile ilgili herhangi bir olay yaşanmadan herkes sayım işlemlerini takip ediyor. Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir. Sayım şeffaflıkla ilerliyor.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : ömer çelik son dakika seçim
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