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20 Haziran 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 14:00:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sezgin Tanrıkulu'nun 'SİHA' tepkisine cevap

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söylediğini hatırlatarak, “Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir” dedi.

Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde, kente yeni aşama kaydettirecek önemli bir hizmete imza attıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu ve ekibine Adana'ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Çelik, "Sayın Karaismailoğlu, ilk günlerde ne konuştuysak ardı arkasını kesmeden bütün bu hizmetleri yerine getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ortaya koyduğu vizyonun en önemli parçalarından bir tanesi ulaşımla ilgili gerçekleşen çalışmalardır. Şimdi burada da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Türkiye'de önemli bir marka olan organize sanayimizin cazibe merkezi olmasını daha da güçlendirecek bir açılış gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çelik, bunları milletin kendilerine verdiği ödev ve talimat çerçevesinde ortaya koyduklarını anlatarak, "Karşımızdakiler Türkiye'de SİHA'ların yapılmasından, bu yolların hayata geçirilmesine kadar her şeye karşılar." ifadesini kullandı.

Adana gibi Türkiye'nin her tarafında da yol yaptıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Onların bu hizmetlere karşı çıkması, bu hizmetleri kötülemesi tamamen millet siyasetinden, bu devlete hizmet etme vizyonundan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafında SİHA'larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için bütün devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları, SİHA'larımıza, yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye'de de maalesef bu hizmetlere, SİHA'ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak, yine aynı kadrodan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiştir."

- "TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Adana'mız için de yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünden ve bundan sonrasında da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmet götürmeye, SİHA'larımızı üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizim Türkiye'nin düşmanlarına, Türkiye'nin karşıtlarına verdiğimiz en büyük cevap bu açılışlardır. Bizim Türkiye'nin karşıtlarına verdiğimiz en büyük cevap, Türkiye'nin çocukları için daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı, yıllarca o yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Niye? O insanlara hizmet gitmesin, o bölgelere refah gitmesin diye. Şimdi aynı şekilde kimlerin aynı karşıtlıkları ürettiğini görüyoruz. Bugünden ve bundan sonrasında bu hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceğiz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve dirayetli yönetim sayesinde hiç kimsenin hiçbir şart altında bu hizmetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğini kaydetti.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu İHA SİHA Recep Tayyip Erdoğan
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