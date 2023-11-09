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09 Kasım 2023 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 11:13:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: AB için utanç verici

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye'ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir. Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır…

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye'ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir. Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye'ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir.

Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır...

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB'nin önde gelen devletleri, Gazze'de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir.

Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

Etiketler : ak parti ömer çelik avrupa birliği
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