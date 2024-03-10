AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu yönetiminin açıklamalarına tepki
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.
Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir.
İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."
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