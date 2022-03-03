Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat

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03 Mart 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 14:30:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kırım Tatarlarına ilişkin paylaşım: Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kırım Tatarları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır."

Etiketler : Kırım Tatarları Türkiye Cumhuriyeti ÖMER ÇELİK
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