Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kırım Tatarları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır."