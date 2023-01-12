AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TSK'ya yönelik sözlerinin Yunan siyasetçileri akla getirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında TSK komuta kademesiyle ilgili sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "Haddini aşan boyuta ulaştı" açıklamasıyla eleştirdi.

Ömer Çelik şunları söyledi:

TÜRKİYE DÜŞMANLARI

"Demokraside eleştiri bir haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. FETÖ'nün ortaya koyduğu faaliyetlere karşı o zamandan bulundukları nasıl mücadele ettikleri ortadadır. Bütün bunlar başarıyla gerçekleşmektedir. Şimdiki komuta kademesinin görevlerini yerine getirirken terörle mücadele başta olmak üzere herkes tarafından takdir edilmektedir. Bunu eleştirenler sadece Türkiye'nin düşmanlarıdır."

YUNAN GİBİ KONUŞUYOR

"O tezkreye niye 'hayır' dediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalar ve deselerdi ki 'Yunanistan'da bir siyasetçi Türkiye ordusuna karşı söyledi' deselerdi o zaman inanırlardı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir. 'Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri demesi' utanç vericidir. Böyle bir zihniyet arıyorsa kendi zihniyetine bakmalıdır."

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TEHDİT ETMEDİĞİ KİMSE KALMADI

ASKERLERE

10 Ocak 2023: "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak."

SPK VE BORSAYA

18 Kasım 2022: "Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra "emir geldi, yaptım" demek yok. Benden söylemesi."

EMNİYET GÜÇLERİNE

31 Ekim 2022: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar" diyerek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü suçladı. EGM, Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YARGI MENSUPLARINA

8 Mart 2022: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliğinde kadınlara seslendi. Türkiye'nin ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Danıştay'ı da tehdit eden Kılıçdaroğlu "Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız" demişti.

BÜROKRATLARA

16 Ekim 2021: "Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun."

YATIRIMCILARA

9 Mayıs 2021: Türkiye'nin mega projelerine imza atan kişilere savaş açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanalistanbul'a gelecek ülkeleri tehdit etti. CHP lideri "İktidara gelirsek projeleri durduracağız, ödemeleri yapmayacağız" dedi.

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİYE

22 Aralık 2020: "Mardin'de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa'da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hâlâ gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."

ÖĞRETMENLERE

24 Kasım 2020: "Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir!"