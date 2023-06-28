"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsveç'in bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini sert şekilde kınadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz..."
İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2023
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