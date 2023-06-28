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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz
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28 Haziran 2023 Çarşamba 16:26:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 16:26:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsveç'in bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini sert şekilde kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz..."

Etiketler : AK Parti Ömer Çelik İsveç cami olayı Kuran-ı Kerim yakma başvurusu kınama
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