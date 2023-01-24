24 Ocak 2023 Salı 14:14:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:14:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kilise cemaatine ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.
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