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25 Mart 2024 Pazartesi 22:07:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 22:07:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e çağrı: Derhal yerine getirin

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı, acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır.' ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinin, Filistin'de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu kararın başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonucu olduğunu vurgulayan Çelik, kararın en kısa zamanda kalıcı bir ateşkese yol açması gerektiğine inandığını kaydetti.

Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı, acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır. Gelinen noktada artık Filistin meselesi çözülmeden bölgemizde kalıcı bir barışın tesis edilmesinin imkanı olmadığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla BMGK'da ortaya konulan mevcut kararlılığın devam etmesini ve kalıcı barışın tesis edilmesi noktasında irade gösterilmesini destekliyoruz."

Etiketler : Ömer Çelik İsrail Gazze erişim Ateşkes
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